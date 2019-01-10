الوفد, الأمني, المصري, يصل, غزة, اليوم,

من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون .

وأكدت مصادر محلية أن الوفد يضم رئيس الملف الفلسطيني في الجهاز أحمد عبد الخالق وشخصيات أخرى سترافقه.وكشف المصدر أن الوفد سيبحث مع حركة حماس ملف معبر رفح البري، خاصة بعد انسحاب عناصر السلطة الفلسطينية منه قبل أيام، وملف تثبيت وقف إطلاق النار، وجهود المصالحة المستمرة من قبل مصر.ورجحت المصادر ان يلتقي الوفد بشخصيات فصائلية خلال الزيارة.وكان القيادي في حركة حماس احمد عبد الهادي قد كشف، أن وفدا مصريا سيزور قطاع غزة، الخميس؛ من أجل بحث ملف المصالحة الفلسطينية.