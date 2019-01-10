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ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا منذ بدء موسم الامطار الحالي.

 وتنقص منسوب البحيرة حاليا خمسة أمتار وثمانية وثلاثون سنتمترا ليبلغ الخط الأعلى.




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