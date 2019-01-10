أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الخميس أن الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إلى بكين هذا الأسبوع هي مؤشر على أن القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب “وشيكة”.

وقال مون للصحافيين “أعتقد أن زيارة الزعيم كيم جونغ-أون إلى الصين سيكون لها تأثير إيجابي للغاية على نجاح القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة”.