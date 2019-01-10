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القمة الثانية بين ترامب وكيم "وشيكة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الخميس أن الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إلى بكين هذا الأسبوع هي مؤشر على أن القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب “وشيكة”.



وقال مون للصحافيين “أعتقد أن زيارة الزعيم كيم جونغ-أون إلى الصين سيكون لها تأثير إيجابي للغاية على نجاح القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة”.




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