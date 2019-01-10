تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 10:47:25 الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم |  2019-01-10 10:00:28 ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا |  2019-01-10 10:17:24 القمة الثانية بين ترامب وكيم "وشيكة" |  2019-01-10 10:13:49 اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب |  2019-01-10 10:05:23 أغلى طلاق وأغنى مطلقة .. تفاصيل انفصال مؤسس أمازون |  2019-01-10 09:17:41 اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات |  2019-01-10 08:45:12 وزيرة خارجية أستراليا في تايلاند لبحث لجوء السعودية رهف |  2019-01-10 08:39:30 اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج |  2019-01-10 08:31:02 ضرب الطاولة وخرج.. ترامب يغادر اجتماع قادة الكونغرس غاضبا |  2019-01-10 08:24:11 وصفته بـ"المريض النفسي".. رونالدو يردّ على صديقته السابقة |  2019-01-10 08:20:38 اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة |  2019-01-10 06:03:14 الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت |  2019-01-10 06:00:09 نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست |  2019-01-09 23:48:43 الريال يهزم ليجانيس ويضع قدما في ربع نهائي الكأس |  2019-01-10 00:39:19 اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلنت الشرطة انها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية الجش في شهر نوفمبر من العام الماضي.


وستقدم إلى المحكمة المركزية في الناصرة اليوم لائحة اتهام مشتركة بحق شخصين أحدهما قاصر.


ويفيد مراسلنا أنه لكون أحد المتهمين قاصرا يتم النظر في القضية وراء أبواب مغلقة علمًا بأن الاثنين سيمثلان أمام المحكمة لتمديد فترة اعتقالهما إلى حين استنفاد الإجراءات القضائية بحقهما.


وجدير بالذكر أن  أمر حظر نشر تفاصيل عن هذه القضية ما زال ساريًا  ولا يمكن في هذه المرحلة نشر أي تفاصيل عن الجريمة و الطريقة التي ارتكبت فيها.




كلمات متعلقة

اليوم, -, تقديم, لائحة, اتهام, بحق, مشتبهين, بقتل, الطالبة, يارا, أيوب,

تابعونــا

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم 2019-01-10 | 10:47:25

من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...

ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا 2019-01-10 | 10:00:28

ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات 2019-01-10 | 09:17:41

اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس...

اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج 2019-01-10 | 08:39:30

اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب شابا يبلغ من العمر 21 عاما من سكان مدينة رهط بشبهة...

مجلس جديدة المكر يعقد اولى جلسات الائتلاف وينتخب لجانه المختلفة مجلس جديدة المكر يعقد اولى جلسات الائتلاف وينتخب لجانه المختلفة 2019-01-10 | 08:31:52

عقد المجلس المحلي جديدة المكر يوم الاربعاء الموافق 9 كانون ثاني يناير 2019 اولى...

اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة 2019-01-10 | 08:20:38

اصيب شاب 37 عاما من طمرة ليلة امس بجراح وثفت بالطفيفة في رجله اثر تعرضه لاطلاق نار...

كابول .. الشاب أيمن عبد الغني يعود لبيته سالما معافى كابول .. الشاب أيمن عبد الغني يعود لبيته سالما معافى 2019-01-10 | 08:18:47

اعلنت الشرطة صباح اليوم الخميس ان الشاب ايمن عبد الغني من كابول والذي اعلن عنه...

الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت 2019-01-10 | 06:03:14

اليوم الخميس يكون الجو صافياً شديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات...

نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست 2019-01-10 | 06:00:09

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل جاهزة لإحباط أي تدخل في الانتخابات...

اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-01-10 | 00:39:19

جاء في بيان صادر عن مركز الزهراوي الطبي أن الطواقم الطبية قامت بنقل رجل 45عاماً الى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عامل كفر كنا سقط ارتفاع ورشة بناء مستشفى غضب كفر كنا حالة حريق مخبز تأخر الاطفائية وصول مكان الحريق اهالي بلدة الدراج عنان مزهر كفر مندا أول عربي يتسلق دراجة جبال الهملايا الهند جثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر عسفيا رشوه انتخابات مجلس محلي قرية توقيف 7 مشتبهين موظف بارز احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل رمية المتابعة لجنة اهالي اجتماع الاحد تقرر اجراءات تظاهرة طعن عمال عرب ديمونا يهودي عنصري قومي اصابة تصريح مدعي اصابة بالغة عامل سقط حادث عمل ورشة بناء ارتفاع عن كفار سابا شادي ناصر جثة الطيرة اللد جنائي شبهات الشرطة العثور احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات تظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com