اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب

أعلنت الشرطة انها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية الجش في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وستقدم إلى المحكمة المركزية في الناصرة اليوم لائحة اتهام مشتركة بحق شخصين أحدهما قاصر.ويفيد مراسلنا أنه لكون أحد المتهمين قاصرا يتم النظر في القضية وراء أبواب مغلقة علمًا بأن الاثنين سيمثلان أمام المحكمة لتمديد فترة اعتقالهما إلى حين استنفاد الإجراءات القضائية بحقهما.وجدير بالذكر أن أمر حظر نشر تفاصيل عن هذه القضية ما زال ساريًا ولا يمكن في هذه المرحلة نشر أي تفاصيل عن الجريمة و الطريقة التي ارتكبت فيها.