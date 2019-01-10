أفادت تقارير إسبانية بأن نادي ريال مدريد يعتزم فرض عقوبة مالية على نجمه الويلزي غاريث بيل، بسبب مخالفته إحدى بنود النادي، في المباراة التي سقط فيها الميرنغي صفر-2 أمام ريال سوسيداد، في الجولة الثامنة عشر من الليغا.

وذكرت صحيفة "الكونفيدينسيال"، أن النادي الملكي سيغرّم بيل بعد مغادرته ستاد "سانتياغو بيرنابيو"، قبل انتهاء مباراة سوسيداد بعشر دقائق، وهو ما يخالف قواعد النادي، بالإضافة إلى لوم زملاء بيل له تجاه موقفه بعد يوم من الهزيمة.ونقلت "آس" عن الصحيفة أن لوائح نادي ريال مدريد تنص على: "اللاعبون غير المستعدين لأي سبب من الأسباب يجب عليهم البقاء حتى نهاية المباراة، ومن المفترض أن يكونوا بجانب الفريق قبل وبعد المباراة، وهي لوائح لتعزيز الروح الجماعية واندماج الفريق".