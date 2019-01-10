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إليسا تبارك لـ نجوى كرم بإنضمامها الى “روتانا”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن أثارتا الجدل بتصريحاتهما حول عدم تلقي الفنانة اللبنانية ​إليسا​ أي اتصال من الفنانة ​نجوى كرم​ بعد كشف إليسا عن إصابتها بمرض السرطان وتعافيها منه، باركت إليسا لـ نجوى عودتها إلى روتانا.



وفي التفاصيل، نشرت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا قالت فيه: “مبروك رجعتك لروتانا.. وانشالله بتتوفقي بكل أعمالك. روتانا ما بتحب إلا الناجحين”.


وجاء تعليق إليسا بعد أن تم توقيع العقد بين نجوى وشركة روتانا.




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