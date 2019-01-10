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شاهدوا - جبل الشيخ صباح اليوم تكسوه الثلوج المتراكمة
2019-01-10 09:30:10
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جبل الشيخ صباح اليوم الخميس تكسوه الثلوج المتراكمة
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