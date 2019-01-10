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فيديو - اعتقال شاب من اللد بشبهة السطو على مسن والاعتداء عليه
2019-01-10 09:28:46
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اعتقال شاب من اللد بشبهة السطو على مسن والاعتداء عليه
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