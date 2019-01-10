اعتقال, طالب, جامعي, مشتبه, بمخالفات, جنسية, بحق, قاصرات,

اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس في منطقة الجنوب بشبهة التراسل بمحادثات تحمل فحوى جنسي مع عدد من الفتيات القاصرات 12-15 عاما خلالها ووفقا للتحقيقات يشتبه بقيامه بمخالفات جنسية بهن.

وافيد ان هناك شبهات باقدام المشتبه على ارسال صور ومقاطع فيديو تحمل فحوى جنسي للقاصرات .وتم اعتقال المشتبه به وبحوزته هاتف خليوي وحاسوب نقال يشتبه باستعمالهما لارتكابه مخالفات جنسيةوستطلب الشرطة اليوم من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .