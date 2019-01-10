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اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات



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اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس في منطقة الجنوب بشبهة التراسل بمحادثات تحمل فحوى جنسي مع عدد من الفتيات القاصرات 12-15 عاما خلالها ووفقا للتحقيقات يشتبه بقيامه بمخالفات جنسية بهن.


وافيد ان هناك شبهات باقدام المشتبه على ارسال صور ومقاطع فيديو تحمل فحوى جنسي للقاصرات .


وتم اعتقال المشتبه به وبحوزته هاتف خليوي وحاسوب نقال يشتبه باستعمالهما لارتكابه مخالفات جنسية 

وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .




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