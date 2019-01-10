اعتقال, شاب, من, رهط, بشبهة, التنكيل, بدجاج,

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من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...
أعلنت الشرطة انها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية الجش في شهر...
اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس...
عقد المجلس المحلي جديدة المكر يوم الاربعاء الموافق 9 كانون ثاني يناير 2019 اولى...
اصيب شاب 37 عاما من طمرة ليلة امس بجراح وثفت بالطفيفة في رجله اثر تعرضه لاطلاق نار...
اعلنت الشرطة صباح اليوم الخميس ان الشاب ايمن عبد الغني من كابول والذي اعلن عنه...
اليوم الخميس يكون الجو صافياً شديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل جاهزة لإحباط أي تدخل في الانتخابات...
جاء في بيان صادر عن مركز الزهراوي الطبي أن الطواقم الطبية قامت بنقل رجل 45عاماً الى...