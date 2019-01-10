اعتقال, شاب, من, رهط, بشبهة, التنكيل, بدجاج,

وافادت الشرطة انه على خلفية فيديو نشر عبر مواقع التوصال الاجتماعي تم التوصل لشاب مشتبه بتنكيله بدجاجات .وتم اعتقال الشاب على ان يمثل اليوم امام المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقاله .

اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب شابا يبلغ من العمر 21 عاما من سكان مدينة رهط بشبهة التنكيل بحيوانات .

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