تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 10:47:25 الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم |  2019-01-10 10:00:28 ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا |  2019-01-10 10:17:24 القمة الثانية بين ترامب وكيم "وشيكة" |  2019-01-10 10:13:49 اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب |  2019-01-10 10:05:23 أغلى طلاق وأغنى مطلقة .. تفاصيل انفصال مؤسس أمازون |  2019-01-10 09:17:41 اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات |  2019-01-10 08:45:12 وزيرة خارجية أستراليا في تايلاند لبحث لجوء السعودية رهف |  2019-01-10 08:39:30 اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج |  2019-01-10 08:31:02 ضرب الطاولة وخرج.. ترامب يغادر اجتماع قادة الكونغرس غاضبا |  2019-01-10 08:24:11 وصفته بـ"المريض النفسي".. رونالدو يردّ على صديقته السابقة |  2019-01-10 08:20:38 اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة |  2019-01-10 06:03:14 الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت |  2019-01-10 06:00:09 نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست |  2019-01-09 23:48:43 الريال يهزم ليجانيس ويضع قدما في ربع نهائي الكأس |  2019-01-10 00:39:19 اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب شابا يبلغ من العمر 21 عاما من سكان مدينة رهط بشبهة التنكيل بحيوانات .



وافادت الشرطة انه على خلفية فيديو نشر عبر مواقع التوصال الاجتماعي تم التوصل لشاب مشتبه بتنكيله بدجاجات .


وتم اعتقال الشاب على ان يمثل اليوم امام المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقاله .
اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج




كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, من, رهط, بشبهة, التنكيل, بدجاج,

تابعونــا

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم 2019-01-10 | 10:47:25

من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...

ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا 2019-01-10 | 10:00:28

ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب 2019-01-10 | 10:13:49

أعلنت الشرطة انها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية الجش في شهر...

اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات 2019-01-10 | 09:17:41

اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس...

مجلس جديدة المكر يعقد اولى جلسات الائتلاف وينتخب لجانه المختلفة مجلس جديدة المكر يعقد اولى جلسات الائتلاف وينتخب لجانه المختلفة 2019-01-10 | 08:31:52

عقد المجلس المحلي جديدة المكر يوم الاربعاء الموافق 9 كانون ثاني يناير 2019 اولى...

اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة 2019-01-10 | 08:20:38

اصيب شاب 37 عاما من طمرة ليلة امس بجراح وثفت بالطفيفة في رجله اثر تعرضه لاطلاق نار...

كابول .. الشاب أيمن عبد الغني يعود لبيته سالما معافى كابول .. الشاب أيمن عبد الغني يعود لبيته سالما معافى 2019-01-10 | 08:18:47

اعلنت الشرطة صباح اليوم الخميس ان الشاب ايمن عبد الغني من كابول والذي اعلن عنه...

الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت 2019-01-10 | 06:03:14

اليوم الخميس يكون الجو صافياً شديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات...

نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست 2019-01-10 | 06:00:09

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل جاهزة لإحباط أي تدخل في الانتخابات...

اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-01-10 | 00:39:19

جاء في بيان صادر عن مركز الزهراوي الطبي أن الطواقم الطبية قامت بنقل رجل 45عاماً الى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سيارات كفر مندا احتراق النار حي المعاصر دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية الناصرة حرق اطارات اغلاق شارع البيج فاشن استنفار الشرطة دير حنا عائلة خطيب حسين امرأة مريضة اعتداء ضرب مبرح مستشفى رمبام حيفا علاج ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات مفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش منتزه نتسيرت عيليت اعتداء على عرب اصابة عمال 8 جراء سقوط رافعة معدات ورشة تل ابيب مستشفى شرطة تحقيق اغلاق الشرطة الحرم القدسي الشريف حتى الخميس امام الزوار مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار ممرض لعق نصراوي الناصرة اتهام مستشفى العئالة المقدسة شابة مريضة اعمال مشينة سهيل شحادة حيفا حادث طرق مروع شاحنتين سيارتين مفرق الياجور قرب ابطن حيفا مسيرة تضامنية دبورية حظر الحركة الاسلامية محمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com