مجلس, جديدة, المكر, يعقد, اولى, جلسات, الائتلاف, وينتخب, لجانه, المختلفة,

عقد المجلس المحلي جديدة المكر يوم الاربعاء الموافق 9 كانون ثاني يناير 2019 اولى جلسات الائتلاف البلدي حيث شارك بها كافة اعضاء المجلس اضافة الى المهنيين في المجلس.وافتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي المهندس سهيل ملحم حيث بدأ حديثه باستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض خلالها شاب من القدس من قبل مجموعة من الاشخاص من قرية جديدة المكر، حيث تم التنكيل به والاعتداء عليه بشكل بشع مؤكدا ان هذا الاعتداء الوحشي لا يمثل ولا أي انسان ولا الانسانية وبالتأكيد فان اخلاق اهالي جديدة المكر فوق هذه التصرفات الفردية والوحشية، وقال "تواصلنا مع الاهل والوجهاء في القدس واعربنا عن استنكارنا الشديد لهذا العمل المشين والبربري".وخلال الجلسة تم نقاش تركيبة ادارة الائتلاف البلدي حيث تم انتخاب ادارة المجلس المنتخبة اضافة الى انتخاب غالبية اللجان المهنية والمنتخبة والتي يترأسها ويشارك بعضويتها اعضاء المجلس المنتخبين وممثلين الكتل المختلفة اضافة الى الموظفين والمهنيين في المجلس المحلي، حيث تم انتخاب واقرار تركيبة لجان العطاءات والتربية والتعليم والرياضة وحماية البيئة والاستئناف.ومن المتوقع ان يتم خلال المستقبل القريب اتمام انتخاب كافة لجان المجلس المحلي وذلك كجزء من تنظيم عمل المجلس وادارته ليتسنى لكافة الاعضاء المنتخبين اخذ دورهم الفعال في كافة لجان واقسام المجلس من نشاط دائم وعمل متواصل لما فيه مصله وخدمة للجمهور في جديدة المكر.وقد تم النقاش من قبل اعضاء المجلس في مواضيع مختلفة منها البنية التحتية والتربية والتعليم والبيئة وقضايا تتعلق بشركة المياه "العين" حيث تم الاستماع الى وجهات نظر كافة الاعضاء.المهندس سهيل ملحم قال في ختام الجلسة "كل الشكر والتقدير لكافة اعضاء المجلس وشخصيًا اعرب عن فخري واعتزازي للتوجهات المهنية للاعضاء وهذا ان يدل فانه يدل على غيرتهم على المصلحة العامة في جديدة المكر لان البلد كانت في سبات لمدة اعوام عديدة وقد دقة ساعة العمل لان البلد فعلاً بدها شغل".