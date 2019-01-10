ضرب, الطاولة, وخرج.., ترامب, يغادر, اجتماع, قادة, الكونغرس, غاضبا,

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أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الخميس أن الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري...
بعد إعلان مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها، الملياردير جيف بيزوس، وزوجته...
وصلت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، إلى بانكوك بعدما قالت كانبيرا إنها...
افادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية...
ألمح وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت الأربعاء إلى أن حكومته قد تمنح الشابة...
وافقت لجنة الكنيست اليوم الاربعاء على انفصال القائمة العربية للتغيير برئاسة...
بحث الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو...
ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض لقاء مستشار الأمن...
لجأ مواطن تركي لإدخال حماره إلى محل تجاري، احتجاجا منه على قانون أصدرته السلطات...
هاجمت حشود جرارة من صراصير الليل أو الجداجد ساحات الحرم المكي، مما اضطر السلطات...