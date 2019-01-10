أحمد, الفيشاوي, وزوجته.., رومانسية, على, قارعة, الطريق,

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بعد أن أثارتا الجدل بتصريحاتهما حول عدم تلقي الفنانة اللبنانية إليسا أي اتصال...
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بعد أن ضجة وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن تدهور...