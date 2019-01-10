أحمد, الفيشاوي, وزوجته.., رومانسية, على, قارعة, الطريق,

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور رومانسية جديدة تجمعه بزوجته ندى الكامل.

أحمد الفيشاوي، تحدى وهو وزجته موجة البرد الشديدة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، والتقطا عددًا من الصور على الطريق تظهر فيها الغيوم، والسحب المحملة بالأمطار، واكتفى بالإشارة إلى ذلك في تعليقه.وكان أحمد الفيشاوي، قد شارك مؤخرًا في العرض الخاص لفيلمه الجديد “122”، برفقة زوجته التي ساندته في أول عمل فني له في دور العرض بعد زواجهما.العمل من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج ياسر الياسرى فى أولى تجاربه السينمائية فى مصر، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى، أمينة خليل وأحمد داود، وهو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4Dx.الفنان المصري كان قد احتفل بخطوبته على ندى الكامل في شهر مايو الماضي، واحتفلا بزفافهما في 20 يونيو، وكان أول ظهور إعلامي لها معه خلال مشاركته في العرض الخاص لفيلمه الجديد «عيار ناري» ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.وكان الفيشاوي الصغير، قد احتفل بزفافه على ندى الكامل على أحد الشواطئ في الجونة، بحضور عدد من أصدقائهما، والفنان باسم سمرة والإعلامية بوسي شلبي، ووصفها بأنها الحب الحقيقي.