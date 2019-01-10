دخلت طائرة، تستحق أن يطلق عليها اسم "ابن الكونكورد"، مرحلة جديدة بعد حصول الشركة المطورة لها على التمويل اللازم.

وقد حصل مشروع الطائرة الأسرع من الصوت على 100 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من طائرة "أوفيرتشر" أو الافتتاحية، التي ستكون طائرة تجارية شبيهة من حيث المهمة بطائرة كونكورد الأم.ومن المنتظر أن تصل سرعة "ابن الكونكورد" إلى ضعفي سرعة الصوت، وأن يصل مداها إلى 8336 كيلومترا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وقد تم تصميم نموذج أولي بنصف حجم النموذج الأصلي أطلق عليه اسم "إكس بي 1"، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه هذا العام من أجل تجربته.وزعمت "بووم سوبرسونيك"، الشركة المنتجة للطائرة الخارقة، أن ابن الكونكورد ستكون أول طائرة أسرع من الصوت في التاريخ يتم تطويرها بصورة مستقلة وأسرع طائرة لنقل الركاب يتم تصنيعها".وإذا تحقق الأمر بالفعل، ونجحت الشركة في تصنيع مثل هذه الطائرة، فإنها ستتمكن من اجتياز المسافة بين لندن البريطانية ومومباي الهندية أو مانشستر الإنجليزية ودالاس الأميركية أو إدنبره الاسكتلندية وفانكوفر الكندية في أقل من 4 ساعات، وهو نصف الوقت الذي تحتاجه الطائرات التجارية التقليدية.