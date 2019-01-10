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أفادت تقارير إسبانية بأن نادي ريال مدريد يعتزم فرض عقوبة مالية على نجمه الويلزي...
وضع ريال مدريد قدما في دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ليجانيس...
قال نائب رئيس نادي برشلونة للقطاع الرياضي، جوردي ميستري، اليوم الأربعاء، إن...
اقترب مانشستر يونايتد من ترميم دفاعه بصفقة جديدة من نظيره روما الإيطالي، خلال...
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع الفرنسي بنجامين بافارد ظهير أيمن...
وصفت الصديقة السابقة لكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد...
اقترب المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين من تغيير قميص ميلان الإيطالي...
أصدر قاضٍ برازيلي، قرارا بمنع الأسطورة رونالدينيو، من السفر خارج البرازيل، وذلك...
لم يستبعد نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إمكانية عودته لفريقه السابق،...
تُوج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب العام في أفريقيا لعام...