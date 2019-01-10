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وصفته بـ"المريض النفسي".. رونالدو يردّ على صديقته السابقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مزاعم صديقته السابقة، التي وصفته بـ"المريض النفسي" وهددت بكشف "حقيقته".



وكانت عارضة الأزياء جاسمين لينارد، البالغة من العمر 33 عاما، والمشاركة في برنامج تلفزيون الواقع "بيغ براذر"، قالت على صفحتها في تويتر إنها ستنفض الغبار عن "عشيقها السابق رونالدو، وهددت بالكشف عن "طبيعته الحقيقية".


وقالت في تغريدتها "لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقته، لو كانت لديكم نصفها لأصبتم بالرعب".


وتابعت "كان يهددني بتقطيع جسدي ووضعه في حقيبة، في حال واعدت شخصا آخر".


ووفق ما ذكر موقع "بليتشر ريبورت" الأميركي، فإن "الدون" نفى هذه المزاعم جملة وتفصيلا، خصوصا تلك المتعلقة بتهديدها وسوء معاملتها.


ولم يقدم مهاجم يوفنتوس الإيطالي مزيدا من التفاصيل أو التعليقات بشأن علاقته مع لينارد.

وكانت عارضة الأزياء تواعد نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، قبل 10 سنوات، وكشفت مؤخرا أنها ظلت على تواصل معه في آخر عام ونصف.


ويواجه رونالدو اتهاما باغتصاب العارضة الأميركية كاثرين مايورغا (34 عاما)، قبل نحو 9 أعوام في غرفة بأحد فنادق لاس فيغاس.


غير أن رونالدو كان قد كذّب هذه التهمة. إلا أنه وفقا لوثائق مسربة، فقد تبين أن فريقه القانوني دفع لها ما يعادل 300 ألف دولار من أجل عدم مقاضاته.




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