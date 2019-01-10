اصابة, طفيفة, لشاب, 37, عاما, باطلاق, نار, في, طمرة,

اصيب شاب 37 عاما من طمرة ليلة امس بجراح وثفت بالطفيفة في رجله اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل سيارة عابرة .

وتم نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.