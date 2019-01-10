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اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب 37 عاما من طمرة ليلة امس بجراح وثفت بالطفيفة في رجله اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل سيارة عابرة .


وتم نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة




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