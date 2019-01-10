كابول, .., الشاب, أيمن, عبد, الغني, يعود, لبيته, سالما, معافى,

اعلنت الشرطة صباح اليوم الخميس ان الشاب ايمن عبد الغني من كابول والذي اعلن عنه مفقودا منذ يوميت عاد الى بيته سالما معافا.

تابعونــا

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم 2019-01-10 | 10:47:25 من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...

ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا 2019-01-10 | 10:00:28 ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب 2019-01-10 | 10:13:49 أعلنت الشرطة انها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية الجش في شهر...

اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات 2019-01-10 | 09:17:41 اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس...

اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج 2019-01-10 | 08:39:30 اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب شابا يبلغ من العمر 21 عاما من سكان مدينة رهط بشبهة...

مجلس جديدة المكر يعقد اولى جلسات الائتلاف وينتخب لجانه المختلفة 2019-01-10 | 08:31:52 عقد المجلس المحلي جديدة المكر يوم الاربعاء الموافق 9 كانون ثاني يناير 2019 اولى...

اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة 2019-01-10 | 08:20:38 اصيب شاب 37 عاما من طمرة ليلة امس بجراح وثفت بالطفيفة في رجله اثر تعرضه لاطلاق نار...

الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت 2019-01-10 | 06:03:14 اليوم الخميس يكون الجو صافياً شديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات...

نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست 2019-01-10 | 06:00:09 قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل جاهزة لإحباط أي تدخل في الانتخابات...