تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 10:47:25 الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم |  2019-01-10 10:00:28 ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا |  2019-01-10 10:17:24 القمة الثانية بين ترامب وكيم "وشيكة" |  2019-01-10 10:13:49 اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب |  2019-01-10 10:05:23 أغلى طلاق وأغنى مطلقة .. تفاصيل انفصال مؤسس أمازون |  2019-01-10 09:17:41 اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات |  2019-01-10 08:45:12 وزيرة خارجية أستراليا في تايلاند لبحث لجوء السعودية رهف |  2019-01-10 08:39:30 اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج |  2019-01-10 08:31:02 ضرب الطاولة وخرج.. ترامب يغادر اجتماع قادة الكونغرس غاضبا |  2019-01-10 08:24:11 وصفته بـ"المريض النفسي".. رونالدو يردّ على صديقته السابقة |  2019-01-10 08:20:38 اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة |  2019-01-10 06:03:14 الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت |  2019-01-10 06:00:09 نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست |  2019-01-09 23:48:43 الريال يهزم ليجانيس ويضع قدما في ربع نهائي الكأس |  2019-01-10 00:39:19 اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كابول .. الشاب أيمن عبد الغني يعود لبيته سالما معافى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة صباح اليوم الخميس ان الشاب ايمن عبد الغني من كابول والذي اعلن عنه مفقودا منذ يوميت عاد الى بيته سالما معافا.


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

كابول, .., الشاب, أيمن, عبد, الغني, يعود, لبيته, سالما, معافى,

تابعونــا

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم 2019-01-10 | 10:47:25

من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...

ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا ارتفاع منسوب بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا 2019-01-10 | 10:00:28

ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب اليوم - تقديم لائحة اتهام بحق مشتبهين بقتل الطالبة يارا أيوب 2019-01-10 | 10:13:49

أعلنت الشرطة انها تمكنت من حل لغز جريمة قتل الشابة يارا أيوب في قرية الجش في شهر...

اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات اعتقال طالب جامعي مشتبه بمخالفات جنسية بحق قاصرات 2019-01-10 | 09:17:41

اعتقلت وحدة السايبر التابعة للشرطة امس الاربعاء شابا 20 عاما وهو طالب جامعي يدرس...

اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج اعتقال شاب من رهط بشبهة التنكيل بدجاج 2019-01-10 | 08:39:30

اعتقلت الشرطة في لواء الجنوب شابا يبلغ من العمر 21 عاما من سكان مدينة رهط بشبهة...

مجلس جديدة المكر يعقد اولى جلسات الائتلاف وينتخب لجانه المختلفة مجلس جديدة المكر يعقد اولى جلسات الائتلاف وينتخب لجانه المختلفة 2019-01-10 | 08:31:52

عقد المجلس المحلي جديدة المكر يوم الاربعاء الموافق 9 كانون ثاني يناير 2019 اولى...

اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة اصابة طفيفة لشاب 37 عاما باطلاق نار في طمرة 2019-01-10 | 08:20:38

اصيب شاب 37 عاما من طمرة ليلة امس بجراح وثفت بالطفيفة في رجله اثر تعرضه لاطلاق نار...

الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت 2019-01-10 | 06:03:14

اليوم الخميس يكون الجو صافياً شديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات...

نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست نتنياهو: جاهزون لإحباط أي تدخل في انتخابات الكنيست 2019-01-10 | 06:00:09

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل جاهزة لإحباط أي تدخل في الانتخابات...

اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-01-10 | 00:39:19

جاء في بيان صادر عن مركز الزهراوي الطبي أن الطواقم الطبية قامت بنقل رجل 45عاماً الى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انتخابات كفر مندا صناديق اقتراع تصويت رئاسة مجلس محلي القرية انتخاب طه زيدان رئيسا للمجلس متوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي طه فوزي زيدان مرشح الرئاسة كفر مندا نعم للتسامح لا للعنف انتخابات احداث مفرقعات ضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة تخفيض اسعار الوقود بداية العام 2016 اصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملكرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة نادية رزق حيفا فتاة اختفاء مفقوده الشرطة بحث تفتيش عنها الشرطة مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح ادم فقير ابطن اعتداء وحشي حيفا يهود ضرب اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com