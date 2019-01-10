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الطقس - اجواء باردة وارتفاع الحرارة تدريجيا حتى يوم السبت



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اليوم الخميس يكون الجو صافياً  شديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.


السبت: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع  طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .




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