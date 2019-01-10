نتنياهو:, جاهزون, لإحباط, أي, تدخل, في, انتخابات, الكنيست,

جاءت تصريحات نتنياهو ردا على تحذير رئيس جهاز "الشاباك "نداف ارغمان من احتمال تدخل دولة اجنبية في الانتخابات.وقد أصدر الشاباك أمس توضيحا لهذا التحذير جاء فيه ان إسرائيل وأجهزة استخباراتها قادرة على التصدي لأية مؤامرة ترمي الى التأثير على نتائج الانتخابات بواسطة شن هجمات سايبر.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل جاهزة لإحباط أي تدخل في الانتخابات للكنيست من خلال استخدام الفضاء الالكتروني.

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