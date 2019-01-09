الريال, يهزم, ليجانيس, ويضع, قدما, في, ربع, نهائي, الكأس,

وضع ريال مدريد قدما في دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ليجانيس بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16.

سجل أهداف الفريق الملكي كل من سيرجيو راموس في الدقيقة 44، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 68، ثم لوكاس فاسكيز في الدقيقة 77.وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب بورتاكي، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 يناير/ كانون الثاني.ووجد لاعبو الفريق الملكي صعوبة في اختراق دفاعات ليجانيس خلال الربع ساعة الأولى، حيث ظهر الضيوف بشكل منظم للغاية حد من خطورة سرعات لاعبي الريال.ظل الميرنجي عاجزا عن تجازل الساتر الدفاعي لليجانيس حتى الدقيقة 16، التي أسفرت عن انفراد تام لكريم بنزيما بحارس ليجانيس، ولكن الفرنسي أرسل الكرة إلى المدرجات.