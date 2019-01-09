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أبل تتخذ خطوة "إنتاجية" مفاجئة بشأن هواتف آيفون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت دورية "نيكي ريفيو" الآسيوية، الأربعاء، إن أبل، التي قلصت توقعات مبيعاتها الفصلية الأسبوع الماضي، خفضت الإنتاج المخطط لثلاثة طرز من هاتف آيفون نحو 10 بالمئة، للأشهر الثلاثة بين يناير ومارس.

وكان خفض التوقعات النادر كشف عن ضعف الطلب على آيفون في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث يتأثر الاقتصاد المتباطئ بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ويقول الكثير من المحللين والمستهلكين إن أسعار هواتف آيفون الجديدة مغالا فيها.
وقالت نيكي نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة أبل طلبت من مورديها أواخر الشهر الماضي إنتاج وحدات أقل من المخطط لهواتفها من طراز تن إس وتن.إس ماكس وتن.آر.
أبل تتخذ خطوة "إنتاجية" مفاجئة بشأن هواتف آيفون




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