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كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بزفاف شقيقتها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، قدمت من خلالها التهنئة لشقيقتها الصغرى إيمان لمناسبة زفافها، حيث أرفقت الصورة الجميلة بعبارة: ألف حمد وشكر ليك، يارب ومبروك يا نور عيني.وأقيم حفل زفاف شقيقة شيرين عبد الوهاب منذ خمسة أيام، ولكنها لم تتمكن من تقديم التهنئة إلى العروس إلا فجر الأربعاء.




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