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علاج جديد للأمراض المزمنة يفصّل على مقاس المريض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الهيئة الوطنية العمومية للصحة في بريطانيا عن برنامج جديد في إطار ما يعرف بالطب الشخصي يساعد في تقديم علاج دقيق لكل حالة على حدة.

وتعتمد فكرة العلاج على تفصيل العلاج على مقاس المريض استناداً إلى وضعه وتركيبته الوراثية وما يحتاجه من جرعات دواء، إذ من المتوقع أن يخضع كل طفل مصاب بالسرطان لفحوص خاصة حتى يحصل على علاج شخصي يراعي خصوصية جسمه ويرفع من احتمال تماثله للشفاء.
وليس ذلك فحسب بل ستساهم الآلية المبتكرة في علاج البالغين إن كانوا من مرضى سرطان الثدي أو البروستاتا، فضلاً عن المعرضين بشدة للإصابة بنوبات القلب والجلطة.
كما رجح مسؤولو خدمة الصحة العمومية في بريطانيا أن يساعد هذا البرنامج، الذي تصل كلفته إلى 20 مليار جنيه إسترليني، على إنقاذ حياة 487 ألف شخص بحلول 2028.
علاج جديد للأمراض المزمنة يفصّل على مقاس المريض




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