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اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة



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جاء في بيان صادر عن مركز الزهراوي الطبي أن الطواقم الطبية قامت بنقل رجل 45عاماً الى مستشفى رمبام في حيفا أثر تعرضه لاطلاق نار بعد منتصف الليلة الماضية.


يشار الى أن الرجل اصيب في في منطقة البطن ووصفت اصابته بالمتوسطة , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة




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