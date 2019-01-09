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نائب رئيس برشلونة يثير الشكوك حول مستقبل فالفيردي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال نائب رئيس نادي برشلونة للقطاع الرياضي، جوردي ميستري، اليوم الأربعاء، إن مسألة تجديد عقد المدير الفني للفريق، إرنستو فالفيردي، "ليست على طاولة" مجلس إدارة البلوجرانا حاليا.

ووصف ميستري مسألة مستقبل المدرب الباسكي مع النادي بـ"المتكررة"، وقارن موقفه بالذي مر به من قبل كل من بيب جوارديولا ولويس إنريكي، اللذين قررا عدم تجديد عقديهما مع النادي بعد انتهائهما، عقب 4 و3 مواسم لكليهما على الترتيب على رأس الإدارة الفنية للبارسا.
وأكد المسئول الرياضي، خلال مراسم تقديم المدير الفني الجديد لفريق السيدات، لويس كورتيس، أن الإدارة "سعيدة" بما يقدمه فالفيردي، ولكنه أشار إلى أن "كل شيء وارد" في كرة القدم.
وذكَر ميستري بأن القرار "لا يتوقف فقط" على النادي، كما حدث مع المدربين سالفي الذكر، اللذين قررا الرحيل عن الفريق رغم النتائج الطيبة التي حققاها.
كما شدد على أن مسألة تجديد عقد المدرب صاحب الـ54 عاما "ستوضع على طاولة" الإدارة، عندما "تحين اللحظة المناسبة"، مطالبا بـ"التركيز والهدوء" في هذا الوقت الحاسم من الموسم.
وجلس فالفيردي على مقعد المدير الفني للكتيبة الكتالونية في 29 مايو/آيار 2017 خلفا للويس إنريكي، وقاد الفريق لحصد الثلاثية المحلية العام الماضي (الليجا وكأس الملك وكأس السوبر).
نائب رئيس برشلونة يثير الشكوك حول مستقبل فالفيردي




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