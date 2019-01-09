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ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن القائد يحيى عياش ترك في ذاكرة الشعب الفلسطيني بصمة عظيمة لا تزال حاضرة وستظل كذلك.  وأضاف أبو عبيدة في تسجيل خاص لـ"قناة الأقصى" أن "عياش شكل علامة فارقة في المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، والشعب الذي يقع تحت الاحتلال يقاوم بفطرته وإرادته، وضمير هذا الشعب يدفعه لإخراج النماذج الفذة، التي لا تأخذ إذنا من أحد لتقاوم المحتل الذي يستبيح الأرض والعرض والمقدسات".  وأشاد أبو عبيدة بدور الضفة في "اقتفاء أثر المهندس عياش في مقاومة الاحتلال"، قائلا: " إن كل رصاصة يطلقها تلاميذ المهندس تفتح ثغرة جديدة نحو تحرير المسجد الأقصى"، واصفا إياها العمق الحقيقي والبعد الأهم في معادلة المواجهة المستقبلية مع الاحتلال.  ووجه أبو عبيدة التحية "لكل أهل شعبنا الفلسطيني في كل مدن وقرى الضفة، مباركا الضربات الخاطفة التي ينفذها المقاومون والتي تربك حسابات المحتل وتستنزف طاقاته وتشل كيانه وتفشل مخططاته".وأكد أبو عبيدة أن "كتائب القسام ستبقى على العهد والوفاء لدماء الشهيد المهندس يحيى عياش، وأن الوفاء للعياش بحمل رسالته واستلام رايته".واستشهد القائد في كتائب القسام المهندس يحيى عياش في الخامس من شهر يناير لعام 1996 بعملية اغتيال عن طريق تفخيخ جهاز اتصال.

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية




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