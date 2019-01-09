يركا:القاء, قنابل, خلال, جلسة, في, المجلس, المحلي,

قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاربعاء انه خلال جلسة للمجلس المحلي في يركا تم القاء قنابل صوتية وقنابل دخان مما ادى الى حالة من الخوف والذعر في صفوف المواطنين.

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