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يركا:القاء قنابل خلال جلسة في المجلس المحلي



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علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاربعاء انه خلال جلسة للمجلس المحلي في يركا تم القاء قنابل صوتية وقنابل دخان مما ادى الى حالة من الخوف والذعر في صفوف المواطنين.

 

قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق. 

يركا:القاء قنابل خلال جلسة في المجلس المحلي




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