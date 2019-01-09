استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جميع طلاب المدرسة الدينية "ثمرة البلاد" في مستوطنة "رحليم"، التي اعتقل خمسة من طلابها، ضمن قضية اندرجت في إطار "الإرهاب اليهودي"، على خلفية تورطهم في قتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي بإلقاء الحجارة على سيارة زوجها، قبل حوالي شهرين ونصف، جنوب نابلس.

وقالت مصادر عبرية إن الشرطة داهمت المدرسة، وسلمت طلابها عشرات الطلبات لمراجعة مركز الشرطة الإسرائيلية في مستوطنة أريئيل شمال الضفة.وحتى الآن خضع ثلاثون من طلاب المدرسة الدينية في "رحليم" للتحقيق، على خلفية استشهاد المواطنة الرابي، ولم يتم استدعاء أي من هؤلاء للتحقيق مرة ثانية.وهاجم المحامي عدي كيدار من منظمة "حونينو" اليمينية المتطرفة الشرطة الإسرائيلية بسبب مداهمتها المدرسة الدينية قائلا: إن الشرطة انتهكت بوحشية أحكام القانون.وفي الأسبوع الماضي، اعتقل ثلاثة من طلاب المدرسة الدينية للاشتباه في قيامهم بقتل الشهيدة عائشة الرابي، برشق حجر على سيارة زوجها في مكان لا يبعد كثيرا عن مكان المدرسة جنوب نابلس، وفي نهاية الأسبوع اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي اثنين آخرين من الطلاب للاشتباه بتورطهم قضية القتل.