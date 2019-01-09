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10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة، فستحتاج إلى اختيار طعامك بحكمة وتضمين نظامك الغذائي بعض الأطعمة الهامة.

ففي سن الخمسين لن يكون جسمك قادرا على معالجة الوجبات السرعة مثلا، كما كان يفعل في سن العشرين. لذا، نستعرض هنا 10 أطعمة مفيدة جدا لمن هم في سن الخمسين، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي".
التفاح
نعلم جميعا أن تفاحة يوميا تجنبك زيارة الطبيب، فالتفاح يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم والكولسترول. بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد لفيتامين C والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.
الجزر
يمكن للجزر أن يلعب دورا كبيرا في العناية بالبشرة والبصر وصحة الفم وتنظيم الكوليسترول وضغط الدم، وتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقوي جهاز المناعة ويساعد في الهضم، وصولا للوقاية من السرطان.
الشمندر
يمكنك أكله قطعا أو شربه عصيرا، فهو مصدر كبير للفيتامينات A وC، ويحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد، وكذلك حمض الفوليك والألياف.
المكسرات
في سن الخمسين عليك أن تنسى الشيبس والبسكويت، وتستعيض عنها بالجوز أو اللوز أو البندق أو الفول السوداني. فالمكسرات غنية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، فضلا عن مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.
الشوكولاتة الداكنة
30-60 غراما من الشوكولاتة الداكنة في اليوم يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكولسترول السيئ، وتمنع أمراض القلب، وتحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتحسن وظائف الدماغ.
10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين




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