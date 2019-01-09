مانشستر, يونايتد, يكثف, مفاوضاته, لاقتناص, صخرة, روما,

اقترب مانشستر يونايتد من ترميم دفاعه بصفقة جديدة من نظيره روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت صحيفة "ماركا"، إلى وجود شرط جزائي في عقد كوستاس مانولاس مع روما يصل إلى 30.75 مليون جنيه إسترليني، ولكن لن يتم تفعيله إلا في نهاية الموسم الحالي.وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يرغب في الانتظار حتى الصيف المقبل، من أجل إتمام صفقة مانولاس، حتى لا يخسر اللاعب لصالح فريق آخر، ويسعى للاتفاق مع روما بشأن ضم اللاعب خلال الشهر الجاري.وأبدى مانشستر يونايتد اهتمامه أيضًا بإيدر ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي، لكن الصحيفة شددت على أن مانولاس، بات الخيار الأول لترميم دفاع الشياطين الحمر.وارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع عدد من المدافعين مثل توبي ألديرفيريلد من توتنهام، وهاري ماجواير من ليستر سيتي، وكاليدو كوليبالي من نابولي، لكن يبدو أن مانولاس هو الأقل من الناحية المادية.