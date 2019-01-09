مانشستر, يونايتد, يكثف, مفاوضاته, لاقتناص, صخرة, روما,

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع الفرنسي بنجامين بافارد ظهير أيمن...
وصفت الصديقة السابقة لكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد...
اقترب المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين من تغيير قميص ميلان الإيطالي...
أصدر قاضٍ برازيلي، قرارا بمنع الأسطورة رونالدينيو، من السفر خارج البرازيل، وذلك...
لم يستبعد نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إمكانية عودته لفريقه السابق،...
تُوج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب العام في أفريقيا لعام...
أعلن برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الفرنسي الشاب، جان كلير...
يواجه فريق باريس سان جيرمان أزمة جديدة بسبب اللوائح التي وضعها النادي لتعامله مع...
نشرت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي نجم برشلونة على حسابها الرسمي في "انستغرام"...
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس...