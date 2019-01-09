الهستدروت, تستأنف, على, اوامر, المنع, التي, اصدرتها, المحكمة, ضد, الإضراب, في, المستشفيات‎,

في اعقاب صدور أوامر المنع خلال ليلة أمس ردا على النية بالشروع بإضراب من قِبل موظفي الشؤون الادارية والصيانة والمستودعات في المستشفيات الحكومية، تنوي الهستدروت تقديم استئناف على قرار محكمة العمل القطرية الذي أُصدر امس.

ويدور الحديث عن قرار محكمة غير متوازن لا يأخذ بالحسبان عمق الأزمة التي يعاني منها النظام الصحي في البلاد، وظروف العمل السيئة التي يعمل بموجبها موظفي الشؤون الادارية الصيانة والمستودعات، الذين يعملون ليل نهار من اجل ضمان راحة المرضى وصحتهم وضمان الصيانة والتشغيل المستمر للمعدات بالشكل السليم في المستشفيات.هذا وعقب آفي نيسانكورن رئيس الهستدروت على قرار المحكمة مشيرا: "إن القرار المؤسف الذي أصدرته المحكمة يسمح للدولة بالاستمرار في التعامل مع عمال الشؤون الإدارية والمستودعات والصيانة في المستشفيات كرهائن حقيقيين. هؤلاء الموظفين المتفانين يعملون وفق ظروف عمل ورواتب غير لائقة، لا تتوافق مع العمل الجوهري والهام الذي يقومون به من أجل الجمهور. هذا وستستأنف الهستدروت على الحكم الذي اصدرته المحكمة، وأنا واثق ان المنظومة القضائية ستُدرك حجم المشكلة والفرصة المتوفرة لإجراء تصحيح تاريخي للغُبن المستمر الذي يلحق بالعمال ".وقال رئيس نقابة موظفي الدولة أريئيل يعقوبي: "عمال المستشفيات يقومون بأعمال يمكن اعتبارها مقدسة تجاه كافة الجمهور الإسرائيلي بأكمله، ويستحقون ظروف عمل أفضل ومحترمة اكثر. يؤسفني أنه بدلاً من ان توعز المحكمة الشروع بإجراءات تسمح بإيجاد حل مقبول ومتفق عليه بين الطرفين، قررت إصدار أمر يحول ذلك ويُفقد العمال اي أمل في التوصل الى أي حل. ستستمر الهستدروت في النضال من أجل العمال وسوف تقف إلى جانبهم حتى حصولهم على المطالب التي يستحقونها ".