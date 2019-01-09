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اللد:القاء القبض على مشتبه بإطلاق نار وحيازة أسلحة غير قانونية



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة ليلة أمس بلاغ حول إطلاق نار وقع في شارع هحالوتس في مدينة اللد ، دون وقوع إصابات.

قوة من الشرطة سارعت إلى المكان وباشرت بعمليات مسح وتمشيط فرصدت سيارة أثارت الشكوك.
مع تقدم افراد الشرطة نحو السيارة لتفقدها، لاحظوا أن السائق رمي غرض ما خارج السيارة، حيث تبين لاحقا بعض ضبطه انه رشاش اوتوماتيكي من نوع كارلو بدائي الصنع فيه مشط ذخيرة.
تم توقيف مشتبه البالغ من العمر 30 عاما، من مدينة اللد، واحيل الى التحقيق في مركز الشرطة.
 هذا ومثل اليوم المشتبه امام محكمة الصلح في ريشون لتسيون في جلسة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق، ومع نهايتها تم تمديد توقيفه لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق.
التحقيق في القضية مستمر.
اللد:القاء القبض على مشتبه بإطلاق نار وحيازة أسلحة غير قانونية




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