تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-09 14:58:00 أستراليا تلمح إلى إمكانية منحها رهف القنون حق اللجوء |  2019-01-09 14:23:31 تقديم تصريح مدع ضد محمد لبابيدي من عكا بشبهة قتل زوجته ايمان عوض من عكا طعنا بالسكين |  2019-01-09 14:15:46 جبارين للوزير درعي: مخططات توسيع حريش تخنق البلدات العربية وتحاصرها |  2019-01-09 14:10:12 السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا |  2019-01-09 13:47:16 كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه |  2019-01-09 13:20:29 تمديد اعتقال مقاول من كفرقرع بشبهة اطلاق نار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا |  2019-01-09 13:09:19 العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 |  2019-01-09 13:02:46 "موت" الخلايا العصبية طريق التغلب على شيخوخة الدماغ |  2019-01-09 13:00:56 صديقته السابقة تفضحه بالتسجيلات: رونالدو "مريض نفسي" |  2019-01-09 12:25:39 فيديو وصور -جبل الشيخ تكسوه الثلوج واستعدادات مكثفة لفتحه |  2019-01-09 11:51:17 السجن 11عاما لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران |  2019-01-09 11:47:19 عائد من الموت.. جندي سوري يخرج من النعش فيصدم مشيعيه |  2019-01-09 11:24:43 فيديو وصور-مصرع مجدي زياد ابو علو (25 عاما) من معاوية واصابة اخرين بحادث قرب مفرق وادي-عارة على شارع 6 |  2019-01-09 11:18:34 اجتماع بين نتنياهو وترامب قبل الانتخابات باسبوعين |  2019-01-09 11:14:20 ضبط سائق 24 عاما من حيفا يقود ورخصته مسحوبه في طريقه لزيارة صديقه بالسجن فسجن الى جانبه |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أول كسوف شمسي في 2019



  |     |   اضافة تعليق



أول كسوف شمسي في 2019




كلمات متعلقة

أول, كسوف, شمسي, في, 2019,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تجريف جرافات دونمات اراضي النقب قرية اللقية عرار ابو طلب اسامة سعدي وقف وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا مشتبه تحرش جنسي افعال مشينة ادلة قاعدة الشرطة التحقيق شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين ملهم زريقي متطوع كفر كنا لاجئين سوريين شواطئ اليونان عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمرشجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير ابناء هرتسليا كرم مشعور الناصرة مفعال هبايس علي سلام كرة سلة اللاعباصابة خطيرة لدغة افعى سامة شابة من القدس مستشفى زيف في صفد دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني مباشر مباراة ليفربول مانشستر يونايتيد بث دوري انجليزي الصنارة حي احتراق بيت مدينة سخنين اضرار جسيمة اطفاء قوات ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة راهبات السلزيان الناصرة تحتفل تخريج طلابها الفوج ال 13 مشاركة واسعة ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة احتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com