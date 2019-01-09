تقديم, تصريح, مدع, ضد, محمد, لبابيدي, من, عكا, بشبهة, قتل, زوجته, ايمان, عوض, من, عكا, طعنا, بالسكين,

تم اليوم الاربعاء في محكمة الصلح بحيفا تقديم تصريح مدع بحق المواطن محمد لبابيدي 37 عاما من سكان مدينة عكا وذلك بشبهة قتل زوجته ايمان احمد عوض 26 عاما من عكا طعنا بالسكين.

واشارت الشرطة التي سمحت بنشر الخبر اليوم الاربعاء انه تم اعتقال المشتبه في مكان الجريمة يوم وقوعها , حيث ضبطت الشرطة ايضا كيس نايلون وبداخله سكين وملابس ملطخة بالدماء ومع تطور التحقيقات نجحت الشرطة بربط زوج المغدورو بجريمة قتلها .واعلنت الشرطة في بيانها ايضا ان المشتبه به اعترف خلال التحقيق معه اعترف بانه قتل زوجته .يشار الى ان المحكمة امرت بتمديد اعتقال المشتبه حتى يوم 14-1-2019 حيث من المتوقع تقديم لائحة اتهام بحقه.وفي بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي جاء :"يمكننا الان ان نصرح مع ازالة امر حظر النشر بشكل جزئي، على يد محكمة الصلح في عكا اليوم 9-1-18، ان الوحدة المركزية للتحقيق في لواء حيفا نجحت بفك لغز جريمة مقتل ايمان احمد البالغة من العمر 26 عام يوم 11-12-18 ، على يد زوجها محمد اللبابيدي، في منزلهما في عكا.من الجدير بالذكر ان ايمان قد قتلت في بيتها في عكا يوم 11-12-18 قرب الساعة ال11:00. مع تلقي البلاغ في الشرطة، سارعت قوات من الشرطة الى المكان فعثروا على المرحومة متوفية دون ان تحرك ساكنا اما زوجها محمد اللبابيدي الذي كان في المنزل تم توقفيه بشبهة تورطه بقتلها.مع الانتهاء من تحقيق معقد والذي شمل استجواب وتحقيق مع العديد من الشهود وفحص ادعاء الزوج انه كان في مكان اخر عند وقوع الجريمة، (ادعاء مفبرك حاول المشتبه/ الزوج ان يدعيه كي يبعد الشبهات عنه)، هذا الى جانب استخدام وسائل تكنولوجية وايضا فحوصات في مجال التشخيص الجنائي لبينات التي تم ضبطها وجمعها من مسرح الجريمة ( بما في ذلك كيس وبداخله سكين وملابس ملطخة بالدماء) نجحت الشرطة بربط الزوج المشتبه للشبهات بمقتل زوجته.من الجدير بالذكر ايضا انه في البداية نفى الزوج اي علاقة له بمقتل زوجته وادعى انه كان في مكان اخر اثناء وقوع الجريمة، لكن خلال التحقيق اعترف انه قام بقتل زوجته.ما زالت الخلفية للحادث والدافع للقيام بالجريمة قيد حظر النشر وفق امر حظر النشر الذي اصدرته المحكمة في القضية.اليوم الأربعاء 9.1.2018, قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا تصريح مدع ضد الزوج محمد اللبابيدي تنسب له شبهة قتل زوجته ايمان، وسوف يتم في الأيام القريبة، تقديم لائحة اتهام ضده في هذهه التهمة مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الاجراءات القانونية.