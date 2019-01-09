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علماء: ألعاب الفيديو تجعلنا أكثر ذكاء!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت مجلة "Nature" نتائج دراسة قام بها علماء من الصين وكندا تبين تأثير ألعاب الفيديو على عمل الدماغ.



وشملت الدراسة مجموعتين من الأشخاص، مجموعة من 27 شابا وفتاة يتقنون لعبة "Dota 2" الإلكترونية بشكل ممتاز، ويواظبون على لعبها يوميا، و30 آخرين معجبين بهذه اللعبة، ويلعبونها بين الحين والآخر.

وقارن العلماء بين معدلات النشاط الذهني عند أفراد المجموعتين، وفحصوا أدمغتهم بأجهزة الرنين المغناطيسي، وتبين لهم أن أفراد المجموعة الأولى المدمنين على ألعاب الفيديو، كانت المادة الرمادية في أدمغتهم أكبر منها عند البقية، ومعدلات نشاط الدماغ كانت أعلى، وقدرتهم على ربط الأحداث ببعضها أسرع.


وأشار معدو الدراسة إلى أن هذه النتائج تبين أن "ألعاب الفيديو تجعل منا أكثر ذكاء أحيانا، وليس بالضرورة أن تتسبب بتدهور قدراتنا العقلية، بل على العكس، فهي تطور قدرة الأعصاب على نقل الإشارات وتسرع ردود الأفعال".




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