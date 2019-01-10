كيف, يستجيب, الجسم, لفقدان, الحبيب؟,

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يعاني كثير من الناس من مشكلات في الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى خلل في عملية التمثيل...
اكتشف علماء الكلية الطبية بجامعة هارفارد بالتعاون مع علماء من جامعة بار-إيلان...
وجد علماء بريطانيون أن 96% من الأشخاص الذين يشاركون في فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة...
يحث أطباء الأسنان الشركات المصنعة لغسول الفم ومعاجين الأسنان على البدء في...
أعلنت الهيئة الوطنية العمومية للصحة في بريطانيا عن برنامج جديد في إطار ما يعرف...
إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...
نشرت مجلة "Nature" نتائج دراسة قام بها علماء من الصين وكندا تبين تأثير ألعاب الفيديو...
اكتشف علماء برتغاليون أن موت الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض ألزهايمر، هو رد فعل...
يعد الأرز الأبيض غذاء مفضلا للملايين في العالم، فهو سريع التحضير، ويشعر الجائع...
حدد أحد العلماء 36 نوعا من الفيتامينات والعناصر الغذائية يمكنها إضافة بضع سنوات...