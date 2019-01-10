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قمر تثير الجدل بإطلالتها “الجريئة” في مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تألقت الفنانة اللبنانية قمر خلال إحيائها حفل رأس السنة في مصر، حيث ارتدت “jumpsuit” فضّيّ من قماش الدانتيل المرصّع بأحجار الشواروفسكي، بثمن يتراوح بيت 7 و9 آلاف دولار أميركي، بحسب مجلّة “لها”.



 إلاّ أن إطلالة قمر أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أن البعض اعتبرها “جريئة”، وقارنوا بين إطلالتها وإطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي.




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