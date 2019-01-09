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السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




 حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب (44 عاما من شفاعمرو بالسجن 5 سنوات بعد ان ادين واعترف بالتسبب بوفاة شخص والاهمال , وترك مصاب دون تقديم العلاج له , السياقة ورخصته مسحوبة , بدوت تأمين والتشويش على مجريات التحقيق .


ويستدل من لائحة الاتهام انه يوم 26/04/17  حوالي الساعة 16:20 سافر المتهم بسيارته علىش ارع 70 من اتجاه الجنوب للشمال بالقرب من مفترق طمرة , وفي ذات الوقت كان السائق المرحوم ميخائيل اكسلورد (مواليد 1966 ) يسافر في الطرف الايمن للجهو اليمنى من الشارع 


وافيد ان المتهم حاول اجتياز الدراجة النارية من جهة اليسار وخلال الاجتياز وقبل انتهائها انحرف المتهم لليمين وصدم الدراجة النارية مما اسفر عن سقوط راكبها عنها فاصطدم بالجدار الفاصل على الشارع مما اسفر عن وفاته على الفور وعندما انتبه المتهم انه كان ضالعا في الحادث فر هاربا من المكان .
السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا




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