في, ظل, العاصفة, “نورما”.., راغب, علامة, سبق, الكل, ونكت, على, حالو,

علّق السوبر ستار راغب علامة على العاصفة “نورما” وما أحدثته من سيول وطوفان، بالقول: “هلق لو غنينا #طاف_البلد بدل #طار_البلد قولكن رح يطلعلنا شي سياسي يهددنا ؟ 🤪🤪🤪😀”.

هلق لو غنينا #طاف_البلد بدل #طار_البلد قولكن رح يطلعلنا شي سياسي يهددنا ؟ 🤪🤪🤪😀وتوالت التعليقات على تغريدات علامة، وكان أحد المعلّقين الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي ردّت عليه بتغريدة قالت له فيها: “طيب ما في اهضم منك🤗”، ليعيد علامة نشرها هو على صفحته.كذلك أعاد علامة نشر تغريدة لحساب “شرطة المشاهير” قال فيها: “هيدي المرة #راغب_علامة سبق الكل ونكت على حالو 😂😂😂 ولا أهضم”.