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في ظل العاصفة “نورما”.. راغب علامة سبق الكل ونكت على حالو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علّق السوبر ستار راغب علامة على العاصفة “نورما” وما أحدثته من سيول وطوفان، بالقول: “هلق لو غنينا #طاف_البلد بدل #طار_البلد قولكن رح يطلعلنا شي سياسي يهددنا ؟ 🤪🤪🤪😀”.



 هلق لو غنينا #طاف_البلد بدل #طار_البلد قولكن رح يطلعلنا شي سياسي يهددنا ؟ 🤪🤪🤪😀



وتوالت التعليقات على تغريدات علامة، وكان أحد المعلّقين الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي ردّت عليه بتغريدة قالت له فيها: “طيب ما في اهضم منك🤗”، ليعيد علامة نشرها هو على صفحته.


كذلك أعاد علامة نشر تغريدة لحساب “شرطة المشاهير” قال فيها: “هيدي المرة #راغب_علامة سبق الكل ونكت على حالو 😂😂😂 ولا أهضم”.




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