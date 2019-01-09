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الحلقة الأخيرة من مسلسل عودة نيمار إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن مسلسل عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة قد وصل إلى حلقته الأخيرة، بعدما أكد توماس توخيل مدرب "بي إس جي"، أن الدولي البرازيلي لاعب رئيسي في فريقه وسعيد في باريس.



وقال توخيل في تصريحات لموقع سان جيرمان: "أشعر بأن نيمار سعيد للغاية في باريس... إنه يظهر احترافيته وتأثيره في كل مباراة.. لديه مزاج جيد وشعور رائع داخل الملعب وخارجه".


وأثنى المدرب الألماني على انضباط نيمار حيث قال في هذا الصدد: "نيمار لاعب منضبط جدا.. لدي انطباع بأنه يريد أن يثبت قدرته على أن يكون قائدا لسان جيرمان"..


وأضاف توخيل: "هو الآن في حالة جيدة، لكن ليس جاهزا بنسبة 100٪... أعتقد أن هذا سيحدث في غضون بضعة أيام أو أسابيع.. هذا مهم لأن نيمار لاعب رئيسي في سان جيرمان".


وبهذا التصريح يضع توخيل حدا لكل الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن رغبة نيمار في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، لعدم تعوده على الأجواء الباريسية، ولعدم انسجامه في باريس سان جيرمان.


وكان نيمار انضم إلى "بي إس جي" عام 2017 قادما من برشلونة، بعدما قضى 4 مواسم حافلة بالنجاحات مع الفريق الكتالوني.




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