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رسميا .. بايرن ميونخ يعلن عن صفقة الفرنسي بافارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع الفرنسي بنجامين بافارد ظهير أيمن المنتخب الفرنسي وفريق شتوتغارت على أن ينضم لصفوف العملاق البافاري في شهر يوليو المقبل.



ونشرت الصحفة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ على تويتر تغريدة على لسان حسن صالح حمديتش المدير الرياضي للفريق يؤكد فيها تعاقد البايرن مع بافارد لمدة خمسة أعوام حتى صيف 2024.

ولم يكشف بايرن رسميا قيمة صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن البالغ 22 عاما، إلا أن تقارير إعلامية ألمانية قدرتها بـ35 مليون يورو.




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