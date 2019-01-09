كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه

تناشد عائلة عبد الغني في كابول الجمهور المساعدة في البحث عن ابنها الشاب ايمن (23 عاما) من قرية كابول والذي فقدت أثاره منذ 7.1.2019لكل من يمتلك معلومات الرجاء الاتصال على الرقم 0505539355وفي حديث مع شقيق المفقود ادهم عبد الغني قال :" اخي شوهد اخر مرة في حيفا الساعة الثامنة مساء ومنذ ذلك الوقت اختفت اثاره ولم يتواصل معنا وقد توجهنا للشرطة امس ببلاغ عن فقدانه ".