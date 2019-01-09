تمديد, اعتقال, مقاول, من, كفرقرع, بشبهة, اطلاق, نار, على, مهندس, بعد, خلاف, بينهما, في, ورشة, بناء, بقيساريا,

اعتقلت الشرطة رجلا 35 عاما من كفرقرع يعمل مقاولا بشبهة اطلاق النار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا.

وافيد ان خلافا وقع بين المشتبه ومهندس ورشة البناء في قيساريا فغادر المشتبه المكان وعاد لاحقا مسلحا , واطلق النار في المكان على المهندس وعمال تواجدوا على سطح البيت.وتم اليوم في محكمة الصلح بالخضيرة تمديد اعتقال المقاول حتى يوم 13 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيق معه .