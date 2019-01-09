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العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توجت العراقية آية أغا بلقب Miss Arab USA 2019ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة لهذا العام في حفل أقيم في ولاية أريزونا.



 والآغا (20 عاما) هي أول عراقية تفوز بالمسابقة منذ انطلاقها عام 2010، وهي أميركية الجنسية عراقية الأصل، تجيد التحدث باللغة العربية والإنكليزية، وتدرس الأدب الإنكليزي والعلوم البيولوجية بالصف الثالث وستلتحق بدراسة الطب بدءا من العام القادم.


وأعلنت أغا التي تهوى الرياضة والغناء، وتتمتع بصوت جميل، عن عزمها على تخصيص مجهوداتها خلال حملها للقب هذا العام في خدمة قضايا المرأة واللاجئين العرب حول العالم.


وحظيت اللبنانية نادين المصري بلقب الوصيفة الأولى، والسورية فرح الحافظ بلقب الوصيفة الثانية.


وحصلت لأول مرة في التاريخ، السعودية بسمة العتيبي على لقب ملكة المواهب لتفوقها المتميز في الغناء والذي أبهر جميع الحضور، كما فازت الأردنية جوي النمري بتصويت الجمهور.


وتختلف مسابقة ملكة جمال العرب بأميركا عن غيرها من المسابقات، حيث لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر، ولكن بدلا عنه يتم عرض للزي الوطني لكل متسابقة، كما أن اختيار لجنة التحكيم يتركز على الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدى الاندماج في خدمة المجتمع.


وصرح المخرج والمنتج العالمي أشرف الجمل، المصري المقيم بالولايات المتحدة وهو رئيس المنظمة العربية الأميركية القائمة على تنظيم هذه المسابقة، بأن الهدف الأساسي من هذه المسابقة هو تتويج فتاة ذات قدرات خاصة لتمثيل المرأة العربية حول العالم والقيام بمهام خيرية في مجالات دعم اللاجئين العرب والأطفال والمرأة والأيتام والشيوخ والمرضى.


وأضاف الجمل أن هذه البادرة تأتي بالإضافة إلى قيام الفتاة التي يتم تتويجها باللقب، بزيادة ارتباط الجيل الثاني من العرب الأميركيين ببلادهم الأم وثقافتهم العربية، وتصحيح مفهوم الثقافة العربية لدى الأميركيين وتغيير المفهوم الخاطئ عن المرأة العربية الذي يقدمه ويروج له الإعلام الأميركي.


وأكد أن هذه الأهداف قد تحققت جميعها بالفعل منذ أعوام حيث لاقت مسابقة ملكة جمال العرب بأميركا اهتماما كبيرا غير متوقع من جميع وسائل الإعلام الأميركية.




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