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إبنة المخرج السوري بسام الملا “تتخطّى الحدود بإطلالات جريئة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة شمس الملا، إبنة المخرج السوري بسام الملا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي وتعرّضت لموجة كبيرة من الإنتقادات بسبب إطلالتها الأخيرة التي وُصفت بـ”الجريئة”.


 وتناقل ناشطون على مواقع التواصل صورًا للملا ظهرت فيها وهي ترتدي “بودي” ضيقة جدّصا ومن دون ملابس داخلية تحتها، واعتبروا أنها “أبرزت تفاصيل خادشة”. كما أطلّت في صورة أخرى مرتدية “توب” بلا أكتاف وقصيرة كشفت بطنها.


واعتبر بعض الناشطين لاذين انتقدوا الملا أنها “تخطّت الحدود” بجرأة ملابسها. 




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