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فيديو وصور -جبل الشيخ تكسوه الثلوج واستعدادات مكثفة لفتحه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار خلال اليومين القريبين .



وافيد نقلا عن ادارة الموقع ان الثلوج في المنتجع غطته بالكامل بعد ان تساقطت كمية كبيرة منها خلال فترة اليومين الاخيرين .


وعلمنا ان ارتفاع تراكم الثلوج في القسم العلوي من الجبل وصل الى 1.5 مترا فيما بلغ سمك الثلوج في القسم السفلي 1.2 مترا .


ويتوقع ان يتم افتتاح الموقع اول مرة لهذا العام للتزلج خلال اليومين القادمين .




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