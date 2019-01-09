فيديو, وصور, -جبل, الشيخ, تكسوه, الثلوج, واستعدادات, مكثفة, لفتحه,

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار خلال اليومين القريبين .

وافيد نقلا عن ادارة الموقع ان الثلوج في المنتجع غطته بالكامل بعد ان تساقطت كمية كبيرة منها خلال فترة اليومين الاخيرين .وعلمنا ان ارتفاع تراكم الثلوج في القسم العلوي من الجبل وصل الى 1.5 مترا فيما بلغ سمك الثلوج في القسم السفلي 1.2 مترا .ويتوقع ان يتم افتتاح الموقع اول مرة لهذا العام للتزلج خلال اليومين القادمين .