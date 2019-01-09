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وشم جديد لإيمان العاصي يثير التساؤلات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيمان ظهرت في الصورة بشكل عادي، ولكن ما لفت الجمهور هو وشم جديد رسمته على يدها على شكل قلب، ولم تذكر الفنانة سبب رسمها لهذا الوشم، ولكنها أثارت فضول الجمهور الذي تساءل إن كانت الفنانة تعيش قصة حب جديدة.


الفنانة الشابة قد ظهرت منذ شهور بوشم آخر على ذراعها على رسم مثلث، واتهمها البعض بالانتماء للماسونية، بعد كشفها عنه من خلال عدد من الصور.


إيمان ردت على ذلك الاتهام وقالت: « أنا من مواليد برج العذراء، وكل برج من الأبراج له رمز، والعذراء يرمز للأرض بمحتوياتها بهذا المثلث الذي أرسمه على ذراعي».


يذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت في موسم الأعمال الدرامية رمضان الماضي ببطولة مسلسل “أبو عمر المصري” بالاشتراك مع الفنان أحمد عز ومن إخراج أحمد خالد موسى.


والفنانة إيمان العاصي درست إدارة الأعمال، وكانت بدايتها من خلال مسلسل «أمس لا يموت»، ثم شاركت في عدة أعمال ومنها: «حق مشروع، حضرة المتهم أبي، أحلام في البوابة، أفراح إبليس، الدخول في الممنوع».




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