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السجن 11عاما لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران



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أصدرت محكمة إسرائيلية حكما يقضي بسجن وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغيف 11 عاما، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إيران.



وافيد ان الوزير السابق وعضو الكنيست السابق وقع على صفقة مع القضاء، اعترف بموجبها بارتكابه جريمة ضد أمن دولة إسرائيل، وبإجراء اتصالات مع مخبري دول معادية.


وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليه، حكمت المحكمة الإسرائيلية بسجن سيغيف 11 عاما بتهمة التجسس لصالح إيران.


وقال محامي المتهم إنه تم تعديل لائحة الاتهام بشكل كبير، حيث تم وفق الصفقة إزالة جريمة الخيانة من لائحة الاتهام.


وحسب مصادر إسرائيلية فقد بدأ سيغيف التعاون مع الإيرانيين عام 2012 وقدم لهم معلومات في مجالات الأمن والطاقة.




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