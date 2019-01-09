السجن, 11عاما, لوزير, إسرائيلي, سابق, بتهمة, التجسس, لصالح, إيران,

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لا تزال المخططات الحكومية بشأن مدينة حريش الواقعة في قلب منطقة وادي عارة تثير...
בית המשפט המחוזי בחיפה ( בפני כבוד השופט ארז פורת ) גזר על מוחמד עכאשי בן 44 משפרעם ...
تناشد عائلة عبد الغني في كابول الجمهور المساعدة في البحث عن ابنها الشاب ايمن (23...
اعتقلت الشرطة رجلا 35 عاما من كفرقرع يعمل مقاولا بشبهة اطلاق النار على مهندس بعد...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار خلال...
لقي الشاب مجدي زياد ابو علو (25 عاما) من قرية معاوية مصرعه واصيب 8 اشخاص اخرين احدهم...
من المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي...
اعتقلت الشرطة سائقا في العشرينات من عمره من سكان مدينة حيفا وذلك بعد ان ضبط وهو...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق سري...
عقدت بلديّة باقة الغربيّة، الأسبوع الماضي، ثلاثة أيّام دراسيّة، أُعِدَّت...