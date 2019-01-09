عائد, من, الموت.., جندي, سوري, يخرج, من, النعش, فيصدم, مشيعيه,

كلمات متعلقةعائد, من, الموت.., جندي, سوري, يخرج, من, النعش, فيصدم, مشيعيه,
رفعت لجنة التحقيق في دائرة "خانتي مانسي" ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال روسيا دعوى...
كشفت تقارير إعلامية أن بعض مستخدمي هواتف "سامسونغ" الذكية لا يمكنهم حذف تطبيق...
نشر رئيس الوزراء الأسترالي صورة له ولأفراد عائلته أثناء نزهة عائلية على صفحته في...
ارتفع عدد ركاب مترو الأنفاق في العاصمة الروسية عشية أعياد الميلاد ورأس السنة ليصل...
يموت يوميا 8 آلاف مستخدم في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، أي بمعدل 428...
من المنتظر أن تطلق أبل هاتفها الذكي الجديد الذي سيطلق عليه اسم "آيفون XI" أو "آيفون...
شهد عام 2018، ظهور العديد من الميزات الجديدة لتطبيق واتس آب، التي جعلت من خدمة...
استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال أب متهم بقتل طفلته أثناء تعذيبها، حيث كشف...
تستعد شركة "سايبك" الصينية، لعرض دراجتين مزودتين بالمساعد الصوتي "أليكسا"، خلال...
أعلن بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي، الأحد، أن الملك سلطان محمد الخامس تخلى...