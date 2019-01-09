لماذا, ينبغي, التوقف, فورا, عن, تناول, الأرز, الأبيض؟,

يعد الأرز الأبيض غذاء مفضلا للملايين في العالم، فهو سريع التحضير، ويشعر الجائع بالشبع سريعا، ويمكن الحصول عليه مطبوخا في أي مطعم قريب، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذا الأرز ليس صحيا، كما يؤكد أطباء.

فمن وجهة نظر غذائية صحية، فإن الأرز الأبيض يفتقر للكثير من العناصر الغذائية الهامة التي يفقدها بسبب المعالجة قبل أن يصل إلى موائدنا، مقارنة مع الأرز البني ذو الحبة الكاملة.ويقول الأطباء إن الأرز الأبيض يتم هضمه بسرعة، ويشعر متناوله بالشبع لفترة قصيرة. في المقابل، فإن الأرز البني يهضم ببطء ويمنح الجسم طاقة أكبر ولفترة أطول، وفق ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".ويؤكد الأطباء أن الأرز الأبيض هو نوع من الكربوهيدرات (النشويات) المكررة، أي منزوعة العناصر الغذائية، وهي مماثلة لتلك الموجودة في الخبز الأبيض وخبز التورتيلا ومعظم حبوب الإفطار.وتقول روكسان سوكول، وهي طبيبة في مستشفيات كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة، إنه ينبغي على الناس ببساطة أن يطلقوا على الأرز الأبيض اسم "الكربوهيدرات المجهولة"، لأنه "تم تجريده من كل عناصره الغذائية".ووصفت سوكول الأرز الأبيض بأنه "كربوهيدرات مقلدة"، مشيرة إلى أنه مصدر قلقها الغذائي الرئيسي. ونصحت عشاق الأرز بالتوجه إلى الأرز البني الذي يحتوي على العناصر الغذائية الكاملة.